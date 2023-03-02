Прохин: «Без легионеров стало легче»

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал о том, как отъезд иностранных футболистов сказался микроклимате в команде.

По словам 21-летнего футболиста, отъезд легионеров пошёл «Ростову» на пользу, так как теперь коллектив не делится на группы из-за языкового барьера, и все хорошо друг друга понимают.

«После игр мы часто собираемся все вместе — это сближает. В тренировочном процессе тоже стало проще — каждый понимает друг друга», — цитирует Прохина Sport24.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.