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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чорлука: «Мы с Манджукичем изначально должны были вместе перейти в «Локомотив»

22 Февраля 2023 • 17:09 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о возможном переезде в Москву Марио Манджукича.

«Мы с Манджукичем вообще изначально должны были вместе перейти в «Локомотив», но Марио выбрал «Баварию» в 2012-м. В 2020 году он снова оказался очень близок к переходу, но из-за курса валют не получилось. Не договорились», — рассказал вице-чемпион мира в интервью«Чемпионату». По мнению Чорлуки, такой нападающий, как Манджукич, мог бы помочь «Локомотиву», выразив сожаление, что сделка не удалась.

Напомним, что Ведран Чорлука выступал за «железнодорожников» с 2012 по 2021 год, став чемпионом России в 2018 году и выиграв четыре золота Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марио Манджукич Ведран Чорлука
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