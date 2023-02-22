Чорлука: «Мы с Манджукичем изначально должны были вместе перейти в «Локомотив»

Бывший защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о возможном переезде в Москву Марио Манджукича.

«Мы с Манджукичем вообще изначально должны были вместе перейти в «Локомотив», но Марио выбрал «Баварию» в 2012-м. В 2020 году он снова оказался очень близок к переходу, но из-за курса валют не получилось. Не договорились», — рассказал вице-чемпион мира в интервью«Чемпионату». По мнению Чорлуки, такой нападающий, как Манджукич, мог бы помочь «Локомотиву», выразив сожаление, что сделка не удалась.

Напомним, что Ведран Чорлука выступал за «железнодорожников» с 2012 по 2021 год, став чемпионом России в 2018 году и выиграв четыре золота Фонбет Кубка России.