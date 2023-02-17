Сенников: «Лантратов сейчас главный претендент на место основного голкипера «Локомотива»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о том, кто будет основным вратарём московской команды во второй части текущего сезона.

По мнению эксперта, в московской команде сейчас сложилась здоровая конкуренция на вратарской позиции, но основным голкипером, скорее всего, будет Илья Лантратов, перешедший нынешней зимой из «Химок». Напомним, что помимо новобранца, в распоряжении главного тренера «красно-зелёных» Михаила Галактионова есть Маринато Гилерме и Даниил Худяков.

«Лантратов хороший конкурент для Худякова. Гилерме, конечно, тоже может в какой-то момент встать на воротах. Но думаю, что Лантратов сейчас главный претендент на место основного голкипера «железнодорожников», — цитирует Сенникова Metaratings.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков.