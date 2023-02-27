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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Ростова» Голенков планирует найти себе новый клуб эксклюзив

27 Февраля 2023 • 22:47 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассчитывает сменить команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне у 23-летнего нападающего 25 сыгранных матчей за свой клуб во всех турнирах, однако голевыми форвард отметился лишь в Кубке России – у него пять голов и один ассист в восьми матчах турнира.

Стоимость молодого игрока, если верить порталу Transfermarkt – 500 тыс. евро.

Ранее «Ростов» вылетел из Пути РПЛ Кубка России, проиграв ответный матч четвертьфинальной серии «Уралу» на «Екатеринбург Арене» - 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков трансферы футбола - лето 2023
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РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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