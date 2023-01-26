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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возможном уходе Ненахова из «Локомотива»

26 Января 2023 • 17:01 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:00

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Максима Ненахова, отреагировал на информацию о том, что московский клуб начал подыскивать 24-летнему футболисту новую команду. Ранее сообщалось, что на позицию россиянина может быть приглашён нидерландец Гленн Бейл, выступающий сейчас за «Крылья Советов».

По словам Клюева, эти слухи не соответствуют действительности, так как Ненахов рассчитывает быть игроком стартового состава своей нынешней команды.

«Бред. Максим готовится в составе «Локомотива», чтобы быть игроком стартового состава. А все эти какие-то непонятные разговоры нам неинтересны, — цитирует Клюева «РБ Спорт».

Также агент подчеркнул, что разговоры о возможном уходе не смогут навредить его клиенту в психологическом плане.

Действующий контракт Ненахова с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов Александр Клюев Гленн Бейл Трансферы футбола - зима 2023
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