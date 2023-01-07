Агент Ильдемир Лопес, представляющий интересы центрального защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, высказался о травме футболиста.

Напомним, у бразильца произошёл разрыв крестообразных связок в игре 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«К счастью, Лукас идёт на поправку, – рассказывает Ильдемир Лопес в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». – Надеюсь, уже очень скоро он приступит к тренировкам в общей группе и выйдет на поле», – поведал представитель 21-летнего игрока.

Лукас Фассон перебрался в «Локомотив» летом 2022 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.