Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Фассон идёт на поправку» эксклюзив

07 Января 2023 • 20:18 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
04.03 19:00

Агент Ильдемир Лопес, представляющий интересы центрального защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, высказался о травме футболиста.

Напомним, у бразильца произошёл разрыв крестообразных связок в игре 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«К счастью, Лукас идёт на поправку, – рассказывает Ильдемир Лопес в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». – Надеюсь, уже очень скоро он приступит к тренировкам в общей группе и выйдет на поле», – поведал представитель 21-летнего игрока.

Лукас Фассон перебрался в «Локомотив» летом 2022 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Января
20:18 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Фассон идёт на поправку» эксклюзив
19:35 · Россия. Премьер-лига
​Широков поделился мнением об идее с интервью судей после матчей РПЛ 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» арендовал у ЦСКА Яковлева официально
18:49 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер Сычевого считает, что футболист неспособен играть в «Спартаке»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Академия «Зенита» — деньги на ветер, в команде играют только звездные бразильцы»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль продолжит работать в «Спартаке»
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Бушманов назвал сильные стороны новичка ЦСКА Агапова
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Непомнящий оценил идею об интервью судей после игр
17:20 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА огласил состав на первый зимний сбор
17:02 · Россия. Премьер-лига
Гордеев – о Роберто Карлосе: «Его можно было брать на переговоры, все руководители становились добрее, когда он улыбался»
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко выступает за интервью судей после матчей
16:03 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «На данный момент у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк: «Я не слежу за российским футболом»
14:06 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» вынесли вердикт по трансферу Дзюбы
12:52 · Россия. Премьер-лига
Селин: «Австралия, Япония и Южная Корея тоже могут отказаться играть с нами» 1 эксклюзив
Все новости
Рекомендуем