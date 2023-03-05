Агент Жемалетдинова прокомментировал возвращение игрока на поле

Вадим Шпинёв, представитель игрока столичного «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, прокомментировал возвращение футболиста на поле.

«Рифат вернулся к своему любимому делу. Наверное, это большое событие в его жизни. Мы рады. Любая травма — большая неприятность и испытание. Главное, что все позади», — заявил агент игрока российской сборной в интервью «Спорт-Экспрессу». Шпинёв также выразил надежду на то, что с практикой у Рифата будет гораздо больше уверенности.

Напомним, что Жемалетдинов пропустил всю первую часть нынешнего сезона Премьер-лиги из-за повреждения ахиллова сухожилия, полученного в июне.