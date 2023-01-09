Билялетдинов — о бомбардирской гонке РПЛ: «Думаю, Соболев может присоединиться к Промесу и Сычевому»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о бомбардирской гонке текущего розыгрыша РПЛ, а также выразил надежду на то, что «железнодорожники» сумеют выправить своё турнирное положение во второй части сезона.

Напомним, что на данный момент лучшими бомбардирами чемпионата России являются Владимир Сычевой («Крылья Советов») и Куинси Промес («Спартак»). В активе обоих футболистов по 14 забитых мячей.

«Хочется, чтобы в компанию к Промесу и Сычевому присоединился ещё кто-то. Думаю, что это может сделать Соболев», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Сейчас в РПЛ продолжается зимняя пауза. Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. На данный момент турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», набравший 42 очка в 17 матчах. «Локомотив», в свою очередь, располагается на 14-й строчке с 13 баллами в своём активе.