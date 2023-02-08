Кечинов — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Однозначно хороший трансфер для обеих сторон»

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Однозначно хороший трансфер для обеих сторон. «Локомотиву» Дзюба принесёт огромную пользу. Думаю, что он в любом случае в нормальном состоянии. Плюс ещё есть время до возобновления матчей», — заявил экс-игрок «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

По его мнению, бывшему капитану российской сборной потребуются лишь две недели для возвращения в нужные кондиции, отметив, что опыт Дзюбы поможет «железнодорожникам». Также Кечинов считает, что «Локомотив» находится не на своём месте, для исправления чего и приглашён Артём.

Напомним, что Дзюба был презентован вместе с Игорем Смольниковым. Бывшие игроки сборной России взяли 7-й и 8-й номера соответственно. «Локомотив» находится на 14-й строчке в таблице РПЛ, набрав лишь 13 баллов.