Гаджиев: «Если «Локомотив» будет на ходу, то Дзюба поможет выбраться из зоны стыков»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о выступлении Артёма Дзюбы во встрече РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Дзюба оформил хет-трик, поэтому тут об оценке его игры речи не идёт. Если «Локомотив» будет на ходу, то Дзюба, конечно, поможет выбраться команде из зоны стыков. Если «Локомотив» будет никакой, то ему вообще никто не поможет», — заявил экс-наставник «Анжи» в интервью изданию «РБ Спорт». Гаджиев также назвал «Локомотив» флагманом отечественного футбола, отметив своё желание видеть порядок в стане «железнодорожников».

Напомним, что три гола Артёма Дзюбы позволили его новому клубу обыграть «Ростов» со счётом 3:1 и подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.