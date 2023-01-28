Калачёв: «Мне всегда было интересно с Карпиным, он один из самых сильных тренеров России»

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв, в настоящий момент занимающий пост тренера «Чайки», поделился мнением о наставнике свей бывшей команды Валерии Карпине, который также возглавляет национальную сборную России.

По мнению Калачёва, Карпин является одним из лучших тренеров страны. Напомним, что после 17 туров РПЛ «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» южане отстают на семь очков.

«Я работал с ним ещё игроком. Мне всегда было с ним комфортно и интересно. Я понимаю, что он требует от футболистов. И почему это даёт результат», — приводит слова Калачёва «РБ Спорт».

Кроме того, Калачёв подчеркнул, что даже если «Ростову» не удастся сохранить место в лидирующей тройке по итогам текущего розыгрыша чемпионата России, место в топ-6 также будет считаться успехом для этой команды.