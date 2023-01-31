Булыкин надеется, что Иван Игнатьев сможет уехать играть в Израиль

Бывший российский форвард, а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин надеется, что форвард столичного «Локомотива» Иван Игнатьев сможет перебраться в чемпионат Израиля. По слухам, нападающим интересуется «Хапоэль» из города Беэр-Шева.

«Для него переезд будет хорошим вариантом, правда, ещё неизвестно, сможет ли этот переход состояться. А «Локомотив» и без этого нападающего сможет поправить ситуацию в РПЛ», - отмечает Булыкин в комментарии Metaratings.

Эксперт добавил, что не знает, как Игнатьев проявлят себя на тренировках, но судьба игрока в «Локо» зависит от того, кого тренер видит в роли основных нападающих в команде.