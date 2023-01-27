Защитник «Бенфики» Конти прибыл в расположение «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Херман Конти прибыл в расположение московского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

Завтра 28-летний аргентинец пройдёт медицинские формальности, а после подпишет с клубом контракт на два с половиной года. Права на аргентинского легионера принадлежат лиссабонской «Бенфике», а 2022 год игрок провёл в бразильском клубе «Америка Минейро». Ранее сообщалось, что переезд игрока в Россию может сорваться.

Напомним, сейчас «Локомотив» проводит подготовительный сбор в Дубае. Подопечные Михаила Галактионова весной будут решать задачу по спасению от вылета из РПЛ, клуб идёт на 14-м месте в турнирной таблице, набрав всего лишь 13 очков за 17 игр.