Корниленко объяснил, почему «Крылья Советов» не хотели отпускать Пиняева в «Локомотив»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос, почему команда не хотела отпускать нападающего Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Потому что у него это был первый сезон в основном составе в Премьер-лиге. Мы считали, что для его развития будет правильно провести его до конца и полностью адаптироваться к РПЛ у нас», — приводит слова Корниленко Metaratings.

Функционер считает, что Пиняев должен всегда думать своей головой, вне зависимости от того, кто приходит в команду, ему необходимо заниматься своим развитием, а сможет ли он хорошо взаимодействовать с Артёмом Дзюбой — лучше спросить у тренера «Локомотива».