Билялетдинов — о переходе Конти в «Локомотив»: «Локомотиву» нужен был центральный защитник»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал переход аргентинского защитника Хермана Конти в московский клуб.

Напомним, что 28-летний футболист подписал с «железнодорожниками» контракт, рассчитанный до лета 2025 года. Ранее он принадлежал португальской «Бенфике».

Билялетдинов считает, что «Локомотиву» следует укрепить каждую из линий, поэтому подписание южноамериканца выглядит логичным решением руководства клуба.

«Я думаю, что «Локомотиву» нужен был центральный защитник. «Локомотиву» нужно было укрепить каждую линию, они этим и занимаются. Всё правильно делают», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.