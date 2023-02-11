Дзюба — о своём номере в «Локомотиве»: «Как говорится, Криштиану Роналду»

Новобранец «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о том, как воспринял факт того, что ему не удалось заполучить свой любимый 22-й номер в московской команде. Напомним, что за «железнодорожников» форвард будет выступать под номером 7.

Дзюба заявил, что с пониманием отнёсся к этой ситуации и готов играть под номером, который на протяжении большей части своей профессиональной карьеры носит известный португальский нападающий Криштиану Роналду, являющийся лучшим бомбардиром в истории мадридского «Реала».

«Значит, будет 7-й номер. Как говорится, Криштиану Роналду», — сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Локомотива».

Текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», контракт с которым расторг в начале ноября прошлого года, успев провести за эту команду пять матчей и забить один гол. Соглашение опытного нападающего с «Локомотивом» рассчитано до конца этого сезона.