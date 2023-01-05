Заварзин: «Только Галактионов поможет «Локомотиву»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин порассуждал о судьбе московского «Локомотива» во второй части РПЛ. Напомним, что «железнодорожники» пока находятся на грани вылета и занимают 14 место в турнирной таблице с 13 набранными очками после 17 туров.

«Только Галактионов поможет железнодорожникам. И главное, чтобы административный штаб и руководство не вмешивались в тренерский процесс», - цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Он добавил, что если администраторы и руководители «Локо» снова будут мешать рулевому команды, то тогда москвичам ничего не поможет в сохранении места в РПЛ. Только Галактионов, по мнению Заварзина, должен быть главным авторитетом в команде.

Сразу после зимней паузы «Локо» отправится в гости к «Ростову» Валерия Карпина.