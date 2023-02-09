Кузнецов: «Дзюба в «Локомотиве» — это сомнительное подписание»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Эксперт назвал приглашение 34-летнего футболиста в московский клуб сомнительным подписанием, так как Дзюба долгое время находился без игровой практики и ещё не успел набрать оптимальную форму.

«Чтобы набрать форму и начать показывать уровень футбола, который от него ждут, нужно время. Может так получиться, что он даже форму не успеет набрать, чтобы помочь «Локомотиву!» — цитирует Кузнецова Legalbet.

Напомним, что до «Локомотива» последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», с которым россиянин расторг соглашение в начале ноября прошлого года.