Карпин рассказал о реакции на уход Хаджикадунича

Наставник «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин высказался об уходе защитника «жёлто-синих» Денниса Хаджикадунича.

«Хаджикадунич со мной не связывался. Понимать — понимаю. Нравится мне это или нет — уже другой вопрос», — приводит слова специалиста«Матч ТВ».

Напомним, что боснийский футболист присоединился к «Мальорке» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Что интересно, контракт Хаджикадунича с «Ростовом» истекает после текущего розыгрыша РПЛ. Отметим, что в марте защитник приостановил действие контракта с российским клубом, перейдя в «Мальме», проведя за шведский коллектив 12 встреч.