Кузьмичёв: «Баринов видит продолжение карьеры в Европе»

Бывший руководитель академии столичного «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Точно знаю, что Баринов рассмотрел бы вариант, он видит продолжение карьеры в Европе. Он — капитан, лидер раздевалки, команда в непростой турнирной ситуации. Если у турок есть безусловное желание взять футболиста, они могут выкупить его без переговоров. Если речь о других деньгах, то это переговорный процесс», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, руководство «Бешикташа» откажется платить за сделку 15 миллионов евро, предложив около 4-5 миллионов. По словам Кузьмичёва, эта история закончится в ближайшие две недели в зависимости от реакции боссов «железнодорожников» на предложение турецкого клуба.

Напомним, что ранее появилась информация о желании руководства «Бешикташа» получить лидера «Локомотива», на счету которого 16 матчей и один гол в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.