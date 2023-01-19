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Турецкий журналист: «Бешикташ» может отдать за Баринова максимум 3 миллиона евро»

19 Января 2023 • 11:51 Комментировать
Кайсериспор
...
Бешикташ
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22.01 16:00

Турецкий журналист Гекмен Озкан высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что московский клуб оценивает своего футболиста в 15 миллионов евро, однако турецкая сторона готова заплатить только 4-5 миллионов.

По мнению журналиста, Баринов — очень талантливый игрок, который сможет добиться успеха в чемпионате Турции. Тем не менее Озкан подчеркнул, что «Бешикташ» не станет платить за российского футболиста больше трёх миллионов евро.

«Сейчас в «Бешикташе» ждут решения «Локомотива». Клуб может отдать за него максимум 3 миллиона евро», — цитирует Озкана Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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