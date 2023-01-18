Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич: «Если Баринов уйдёт в «Бешикташ», пожелаю ему удачи»

18 Января 2023 • 18:35 Комментировать
Кайсериспор
...
Бешикташ
1 3.40 X 3.90 2 2.00
22.01 16:00

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич прокомментировал возможный трансфер полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Если Баринов уйдет в «Бешикташ», пожелаю ему удачи. Это один из моих любимых игроков, с которыми я работал в «Локомотиве». Дима — хороший парень и качественный футболист», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, Баринов усилит турецкий клуб, а для самого футболиста — это хороший новый вызов.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 9 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Марко Николич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЙСЕРИСПОР БЕШИКТАШ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
19:10 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Мевля — слабый футболист, это был ошибочный трансфер»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Йоканович надеется, что Захарян останется в «Динамо»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Если Баринов уйдёт в «Бешикташ», пожелаю ему удачи»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «За трансфер Мевли должны нести ответственность те люди, которые брали его в «Спартак»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис заявил, что Григорян и Гогниев позорят российский футбол
17:34 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» брал Мевлю в основу, но он не оправдал надежд»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал уход Мевли из «Спартака» положительной новостью
17:17 · Россия. Премьер-лига
Бушманов назвал лучших защитников РПЛ
17:10 · Россия. Премьер-лига
Тихий сообщил, что у него есть предложение от турецкого клуба
17:08 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» намерен предложить «Локомотиву» 5 миллионов евро за Баринова
16:52 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Все успели соскучиться по футболу»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «Баринов достоин попробовать себя в Европе»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Я один раз играл против Месси, это было нечто» 1
16:09 · Россия. Премьер-лига
Яровинский: «В «Рубине» у Игнатьева откровенно не получилось»
16:09 · Россия. Первая лига
Яровинский: Вариант с приглашением Гаранина был бы лучшим для «Рубина»
Все новости
Рекомендуем