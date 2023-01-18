Николич: «Если Баринов уйдёт в «Бешикташ», пожелаю ему удачи»

Экс-наставник «Локомотива» Марко Николич прокомментировал возможный трансфер полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Если Баринов уйдет в «Бешикташ», пожелаю ему удачи. Это один из моих любимых игроков, с которыми я работал в «Локомотиве». Дима — хороший парень и качественный футболист», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, Баринов усилит турецкий клуб, а для самого футболиста — это хороший новый вызов.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 9 млн евро.