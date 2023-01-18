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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мещеряков: «Баринов достоин попробовать себя в Европе»

18 Января 2023 • 16:43 Комментировать
Кайсериспор
...
Бешикташ
1 3.40 X 3.90 2 2.00
22.01 16:00

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном переходе полузащитника московской команды Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет заработать на продаже своего игрока 15 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте Баринова в качестве отступных.

По мнению Мещерякова, россиянин заслужил попробовать свои силы на европейской арене.

«Я считаю, что Дима достоин и может успешно попробовать себя в Европе. Когда это произойдёт - вопрос исключительно его самого и «Локомотива», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых забил один гол и единожды ассистировал своим партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Анатолий Мещеряков
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