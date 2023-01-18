Мещеряков: «Баринов достоин попробовать себя в Европе»

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном переходе полузащитника московской команды Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет заработать на продаже своего игрока 15 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте Баринова в качестве отступных.

По мнению Мещерякова, россиянин заслужил попробовать свои силы на европейской арене.

«Я считаю, что Дима достоин и может успешно попробовать себя в Европе. Когда это произойдёт - вопрос исключительно его самого и «Локомотива», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых забил один гол и единожды ассистировал своим партнёрам.