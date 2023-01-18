Мостовой: «15 миллионов евро за Баринова — это много»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что сумма отступных, прописанных в контракте Баринова с московским клубом, составляет 15 миллионов евро. Мостовой считает, что россиянин не стоит так много денег, однако выразил мнение, что если у футболиста есть желание сменить чемпионат, то надо уезжать.

«В Турции сильный чемпионат и конкурентоспособные клубы. Закрепиться ему будет тяжело. С другой стороны, если «Бешикташ» интересуется, значит они видят его навыки, рассматривают на определённую позицию», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «железнодорожников» 20 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.