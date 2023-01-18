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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «15 миллионов евро за Баринова — это много»

18 Января 2023 • 14:59 Комментировать
Кайсериспор
...
Бешикташ
1 3.40 X 3.90 2 2.00
22.01 16:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что сумма отступных, прописанных в контракте Баринова с московским клубом, составляет 15 миллионов евро. Мостовой считает, что россиянин не стоит так много денег, однако выразил мнение, что если у футболиста есть желание сменить чемпионат, то надо уезжать.  

«В Турции сильный чемпионат и конкурентоспособные клубы. Закрепиться ему будет тяжело. С другой стороны, если «Бешикташ» интересуется, значит они видят его навыки, рассматривают на определённую позицию», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе «железнодорожников» 20 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Александр Мостовой Дмитрий Баринов
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