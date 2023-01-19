Тренер «Бешикташа» Гюнеш: «Алли не заслуживает играть»

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш высказался по поводу игровой формы полузащитника Деле Алли. Напомним, англичанин выступает за команду на правах аренды из «Эвертона».

«У Алли в прошлом была хорошая карьера, но сейчас он не заслуживает играть», – коротко высказался Гюнеш на пресс-конференции.

Отметим, что 26-летний англичанин в нынешнем сезоне отметился всего одним голом за «Бешикташ» в чемпионате Турции. В последних шести матчах команды Алли появился на поле всего на одну минуту в последнем туре Суперлиги против «Коньяспора».

Напомним, Алли более всего известен своими выступлениями в составе лондонского «Тоттенхэма».