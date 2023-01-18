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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Бешикташ» намерен предложить «Локомотиву» 5 миллионов евро за Баринова

18 Января 2023 • 17:08 Комментировать
Кайсериспор
...
Бешикташ
1 3.40 X 3.90 2 2.00
22.01 16:00

«Бешикташ» собирается предложить «Локомотиву» 5 миллионов евро за трансфер российского полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба планирует заработать на продаже одного из своих лидеров 15 миллионов евро в то время, как турецкий клуб готов предложить за 26-летнего футболиста лишь 4 миллиона.

По информации «РБ Спорт», «Бешикташ» готовит новое предложение в размере 5 миллионов евро. Не исключено, что руководство турецкого клуба предложит включить в сделку пункт о проценте от будущей перепродажи игрока.

Отмечается, что Баринову может быть предложен контракт на три года с зарплатой в размере 1,5 миллиона евро за сезон. Эта сумма может быть увеличена до двух миллионов за счёт различных бонусов.

В текущем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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