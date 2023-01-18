«Бешикташ» намерен предложить «Локомотиву» 5 миллионов евро за Баринова

«Бешикташ» собирается предложить «Локомотиву» 5 миллионов евро за трансфер российского полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба планирует заработать на продаже одного из своих лидеров 15 миллионов евро в то время, как турецкий клуб готов предложить за 26-летнего футболиста лишь 4 миллиона.

По информации «РБ Спорт», «Бешикташ» готовит новое предложение в размере 5 миллионов евро. Не исключено, что руководство турецкого клуба предложит включить в сделку пункт о проценте от будущей перепродажи игрока.

Отмечается, что Баринову может быть предложен контракт на три года с зарплатой в размере 1,5 миллиона евро за сезон. Эта сумма может быть увеличена до двух миллионов за счёт различных бонусов.

В текущем сезоне Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.