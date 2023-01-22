Пресс-служба турецкого «Бешикташа» объявила о переходе камерунского нападающего Венсана Абубакара.

Отметим, что футболист перешёл из аравийского «Аль-Насра», где форвард не вписывался в лимит после трансфера Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что контракт с участником нескольких чемпионатов мира подписан до конца сезона 2024/2025, однако сумма трансфера и размер контракта не разглашаются.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего нападающего в пять миллионов евро. Что интересно, ранее Венсан дважды выступал в футболке «Бешикташа» в сезонах 2016/2017 и 2020/2021.