Генич – о «Ростове»: «Место в пятёрке в конце сезона будет феноменальным результатом»

Российский спортивный комментатор Константин Генич оценил шансы «Ростова» удержать занятое в РПЛ третье место.

«Они в тройке, но им будет тяжеловато удержаться, чрезвычайно сложно - факт. Говорят, что команды Карпина проваливают весну, но это просто кто-то вбросил, посчитал. Но если «Ростов» удержится в пятёрке лидеров, это станет феноменальным результатом», - рассказал Генич порталу «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» под руководством Валерия Карпина стал одной из главных, если не главной сенсацией РПЛ, в хорошем смысле этого слова. «Жёлто-синие» идут на третьем месте, больше очков только «Спартака» со второй строчки и абсолютного лидера первенства – «Зенита».