Булыкин верит в лучшее перед встречей РФС с УЕФА

Бывший форвард российской сборной и московского «Локомотива» поделился ожиданиями перед встречей делегаций РФС и УЕФА, она состоится 24 января. На встрече, напомним, стороны обсудят то, как можно вернуть российские клубы и сборные в соревнования под эгидой УЕФА – в них они не участвуют с конца февраля 2022 года.

«Я всё-таки надеюсь, что спорт вне политики, но международная ситуация такая, что сразу не разрешат. Всё равно надеюсь на лучшее», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что в конце прошлого года активно обсуждался переход РФС из УЕФА в АФК, однако этого к счастью или, к сожалению так и не произошло.