Лангович рассказал, что с Галактионовым легко найти общий язык

Молодой защитник «Ростова» Андрей Лангович положительно охарактеризовал действующего наставника «Локомотива» и молодёжной сборной России Михаила Галактионова.

«Я приехал в расположение молодёжки и тренер сразу же вызвал меня к себе, где рассказал, чего ждёт от моей игры. Я считаю, что это очень хороший специалист и все пацаны легко находят с ним общий язык. Я мигом впитал его требования и начал работать», цитирует Ланговича «РБ Спорт».

Напомним, что в весенней части РПЛ Галактионову предстоит решить непростую задачу и спасти «железнодорожников» от вылета, молодой специалист встал у руля москвичей в середине ноября, прошлым местом его работы был клуб «Пари НН». Пока «Локомотив» идёт на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России.