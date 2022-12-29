Корниленко рассказал о мечте Пиняева

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мечтой уже бывшего полузащитника его команды – Сергея Пиняева. Сегодня московский «Локомотив» официально объявил о трансфере Пиняева вместе с другим экс-игроком «Крыльев» Максимом Глушенковым.

«У него есть мечта - поиграть в Европе», - цитирует Корниленко Metaratings.

Как добавил бывший форвард «Крыльев», они разговаривали с ним раньше про зарубежные страны. И ответ на мечту молодого игрока у Корниленко простой: «Всё будет зависеть от него самого». Ведь юному полузащитнику надо ещё показать себя в столичном «Локомотиве» и пробиться в стартовый состав.

Сергею Пиняеву 18 лет, в более юном возрасте футболист стажировался не где-нибудь, а в самом «Манчестер Юнайтед».