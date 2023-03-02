Агент ответил на вопрос, предлагал ли «Локомотив» Магкееву продлить контракт

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о том, предлагал ли московский клуб 23-летнему футболисту продлить соглашение. Напомним, действующий контракт Магкеева с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2024 года.

«Знаете, какое положение у команды. Он сосредоточен, готовится и хочет помочь «Локомотиву» в решении поставленных задач. На продление контракта он не отвлекается», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Магкеев провёл за «Локомотив» 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» набрали 13 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице.