Пейчинович: «Переход Дзюбы в «Локомотив» пойдёт на пользу команде»

Экс-защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.

По мнению сербского футболиста, 34-летний форвард сможет принести пользу «железнодорожникам» в нынешнем сезоне.

«Это опытный игрок и топовый нападающий, который побил многие бомбардирские рекорды в РПЛ», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» 8 февраля. Начинал же нынешний сезон россиянин в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.