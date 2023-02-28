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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пейчинович: «Переход Дзюбы в «Локомотив» пойдёт на пользу команде»

28 Февраля 2023 • 10:03 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.

По мнению сербского футболиста, 34-летний форвард сможет принести пользу «железнодорожникам» в нынешнем сезоне.

«Это опытный игрок и топовый нападающий, который побил многие бомбардирские рекорды в РПЛ», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» 8 февраля. Начинал же нынешний сезон россиянин в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Неманья Пейчинович
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