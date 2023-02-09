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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заварзин назвал лучшие стороны Дзюбы и Смольникова

09 Февраля 2023 • 23:24 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал недавние подписания «Локомотива» - в клуб пришли немолодые, но опытные Артём Дзюба и Игорь Смольников.

«Нормальный переход и я считаю, что они помогут «Локомотиву». Сезон-то точно доиграют, клубу надо обязательно оставаться в РПЛ. А дальше ясно будет. Смольников в принципе работоспособный, и Дзюба тоже, если найдёт общий язык с Галактионовым. Он не самый худший нападающий и, повторюсь, это нормальный переход. Ещё и из Москвы они никуда не уезжают», - цитирует Заварзина «Матч-ТВ».

Оба футболиста подписали трудовые соглашения с «Локо» до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Игорь Смольников Юрий Заварзин
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