Равиль Сабитов: «Я говорил, что Дзюба будет вторым Ибрагимовичем»

Экс-защитник «Локомотива» Равиль Сабитов поделился мнением о новобранце московской команды Артёме Дзюбе, с которым ранее вместе работал в юниорской сборной России.

Сабитов отметил, что главными качествами нападающего являются его оптимизм и чувство юмора, благодаря которым он хорошо умеет разряжать обстановку в коллективе. Также специалист рассказал, что именно он посодействовал тому, чтобы Дзюба закрепился в составе родного «Спартака».

«У меня он играл наконечника и выделялся, забивал, а «Спартак» действовал по другой схеме. Когда сотрудник клуба спросил моё мнение, я сказал, что Дзюба будет суперигроком, вторым Ибрагимовичем», — приводит слова Сабитова Sports.ru.

Напомним, что после ухода из «Спартака» в 2015 году, Дзюба подписал контракт с «Зенитом», выиграв в составе «сине-бело-голубых» четыре чемпионских титула, а также став лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.