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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Равиль Сабитов: «Я говорил, что Дзюба будет вторым Ибрагимовичем»

09 Февраля 2023 • 12:05 Комментировать (2)
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-защитник «Локомотива» Равиль Сабитов поделился мнением о новобранце московской команды Артёме Дзюбе, с которым ранее вместе работал в юниорской сборной России.  

Сабитов отметил, что главными качествами нападающего являются его оптимизм и чувство юмора, благодаря которым он хорошо умеет разряжать обстановку в коллективе. Также специалист рассказал, что именно он посодействовал тому, чтобы Дзюба закрепился в составе родного «Спартака».

«У меня он играл наконечника и выделялся, забивал, а «Спартак» действовал по другой схеме. Когда сотрудник клуба спросил моё мнение, я сказал, что Дзюба будет суперигроком, вторым Ибрагимовичем», — приводит слова Сабитова Sports.ru.

Напомним, что после ухода из «Спартака» в 2015 году, Дзюба подписал контракт с «Зенитом», выиграв в составе «сине-бело-голубых» четыре чемпионских титула, а также став лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Златан Ибрагимович Артём Дзюба Равиль Сабитов
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09 Февраля 2023 в 12:37
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