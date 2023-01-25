Журналист Карпов: «Локомотив» арендовал защитника «Бенфики» Конти»

Московский «Локомотив» взял в аренду центрального защитника из лиссабонской «Бенфики» Хермана Конти. Об этом в своём Telegram-канале пишет российский журналист Иван Карпов.

По информации источника, 28-летний аргентинец перейдёт в московский клуб на правах бесплатной аренды до конца текущего сезона. Всю зарплату новичку команды полностью будет платить «Локомотив». А ещё в соглашении между клубами есть бонусы за достижения на сумму порядка 1 млн евро.

Как добавляет журналист, летом Конти станет свободным агентом и «Локо» будет думать о том, чтобы подписать с игроком полноценный контракт. Уже завтра защитник вылетит в ОАЭ, там он пройдёт медицинские формальности и присоединится к новому клубу.

«Локомотиву» в весенней части РПЛ необходимо спастись в борьбе за выживание от вылета – сейчас подопечные Михаила Галактионова занимают 14 место в турнирной таблице.