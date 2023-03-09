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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «На данный момент Дзюба далёк от оптимальной формы»

09 Марта 2023 • 13:55 Комментировать
Ростов
1:3
Локомотив Москва
окончен

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев высказался о форме нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«На данный момент Дзюба далёк от оптимальной формы, но это логично, потому что он очень долго не играл. Ему нужно чуть больше времени, чтобы набегать километраж. Пока у Артёма нет того объёма работы на передней линии, но его голевое чутье перевешивает все недочёты, которые есть на сегодняшний день», — рассказал экс-специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, объём улучшит показатели нападающего. Главное, по словам Игнатьева, чтобы Артём не получил повреждение.

Напомним, что Дзюба вернулся в Россию в феврале нынешнего года, подписав контракт с «железнодорожниками» на правах свободного агента. В первой встрече весенней части сезона Премьер-лиги против «Ростова» экс-капитан сборной оформил хет-трик.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев Артём Дзюба
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