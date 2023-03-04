Корнаухов: «Галактионов будет использовать сильные качества Пиняева и Глушенкова»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера «Локомотива». Напомним, 38-летний специалист возглавил «железнодорожников» в ноябре прошлого года.

Корнаухов считает, что Галактионов постарается использовать сильные качества молодых новобранцев московской команды Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, перешедших минувшей зимой из «Крыльев Советов». Также эксперт отметил высокий уровень 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

«Вопросы к Дзюбе лишь в плане физической готовности, всё остальное — топ‑уровень. У Галактионова сейчас много атакующих игроков. Он будет использовать сильные качества Пиняева и Глушенкова», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут сегодня, 4 марта, против «Ростова». Начало — в 19:30 по московскому времени.