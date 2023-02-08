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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Если Дзюба включится, то для «Локомотива» это хороший трансфер»

08 Февраля 2023 • 16:05 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив». Ранее сообщалось, что бывший форвард сборной России уже подписал контракт с московским клубом.

По мнению Алдонина, опыт Дзюбы поможет «железнодорожникам» в нынешнем сезоне.

«Артём находится в том возрасте, когда может демонстрировать хороший уровень футбола и помочь «Локомотиву». Если он действительно включится, то для «Локомотива» это хороший трансфер», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Напомним, после 17 туров РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и расположился на 14-м месте турнирной таблицы. Текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», расторгнув с ним соглашение в начале ноября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Евгений Алдонин
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