Алдонин: «Если Дзюба включится, то для «Локомотива» это хороший трансфер»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив». Ранее сообщалось, что бывший форвард сборной России уже подписал контракт с московским клубом.

По мнению Алдонина, опыт Дзюбы поможет «железнодорожникам» в нынешнем сезоне.

«Артём находится в том возрасте, когда может демонстрировать хороший уровень футбола и помочь «Локомотиву». Если он действительно включится, то для «Локомотива» это хороший трансфер», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Напомним, после 17 туров РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и расположился на 14-м месте турнирной таблицы. Текущий сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», расторгнув с ним соглашение в начале ноября прошлого года.