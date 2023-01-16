Юран рассказал, в чём Лантратов превосходит Сафонова

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сравнил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова с голкипером «Локомотива» Ильёй Лантратовым, ранее выступавшим за подмосковный коллектив.

По мнению российского специалиста, Лантратов превосходит Сафонова в стабильности. Кроме того, Юран признался, что считает своего бывшего подопечного лучшим игроком 2022 года в России.

«Так-то оба и на ленточке хороши, и при игре на выходах. Но если Сафонов после серии умопомрачительных сейвов может на ровном месте допустить ошибку, то Лантратов обходится без привозов. Надёжность фантастическая», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Лантратов провёл за «Химки» 14 матчей, пропустив в них 25 голов и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. В январе нынешнего года футболист перешёл в московский «Локомотив».