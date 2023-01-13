Галактионов: «В Эмиратах отличная погода и отличное поле»

Новый наставник «Локомотива» Михаил Галактионов проводит свой первый сбор с командой, она отправилась в Объединенные Арабские Эмираты. После первой тренировки наставник клуба рассказал о своих первых ощущениях, его слова процитировала пресс-служба московского клуба. Галактионову очень нравится погода на Ближнем Востоке, а также, разумеется, поле.

- Во-первых, мы сразу сказали нашим ребятам, что всех рады видеть после отпуска. Прошли медосмотр, прилетели в Эмираты. Отличная погода, отличное поле, - заявил Галактионов.

Российский чемпионат по футболу возобновится для «Локомотива» 4 марта, команда сыграет на выезде с «Ростовом».