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Тарасов: «У «Локомотива» есть минус – игра в обороне, которая допускает много ошибок» эксклюзив

01 Марта 2023 • 22:21 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от рестарта «железнодорожников».

- Поделитесь впечатлениями от рестарта «Локомотива» в сезоне. Два матча со «Спартаком» и два поражения. Как вам игра команды?

- Если говорить о трансферной политике, то все неплохо, но есть и минус, который я увидел.

- Какой?

- Игра в обороне. Здесь команде нужно произвести перестановки, потому что она допускает очень много ошибок. «Локомотив» позволил «Спартаку» создать кучу моментов. Поэтому и проиграл оба эти матча.

- Как вообще расцениваете шансы «Локомотива» в Кубке, учитывая, что команда попала в Путь регионов?

- Шансы прикидывать сейчас сложно, потому что надо понимать, какие у команды вообще есть задачи. Но я желаю удачи «железнодорожникам», потому что провел там большую часть карьеры.

-  «Локомотив» выберется из подвала турнирной таблицы чемпионата, по вашим ощущениям?

- Я уверен на 99 процентов, что клуб выберется из этой сложной ситуации и достойно проведет второй круг чемпионата.

- С чем связана ваша уверенность?

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- С приобретениями, которые сделала команда. Артём Дзюба соберет коллектив, объединит ребят общей идеей. И сам будет забивать. Это поможет.

- Как вам игра Артёма в двух первых матчах? У него были хорошие возможности забить, но он ими не воспользовался.

- Он пришел в команду совсем недавно, и ему в любом случае нужна адаптация. Считаю, что Артём хорошо выглядел на поле против «Спартака», создал три голевых момента, попал в штангу, не забил левой ногой в первом матче. То есть, он играл полезно для команды. Видно, что Дзюба заряжен и мотивирован.

- Новый голкипер «Локомотива» Илья Лантратов провел оба кубковых матча. Станет ли он первым вратарем команды?

- Я очень хорошо знаю Гилерме. Когда он был в воротах, мне всегда было спокойно. Я был уверен, что у нас там все хорошо. Что касается Лантратова, мне сложно сказать, какие у него перспективы. В команде есть тренер вратарей, и он оценивает, кто из голкиперов в каком состоянии находится. Если сейчас играет Лантратов, значит, на данный момент он сильнее Гилерме и Худякова.

- В конце первой части сезона играл Худяков. Получается, Гилерме - вообще третий вратарь.

- Мне сложно об этом говорить, тем более, я не нахожусь в команде. Но раз так, значит, тренеры так решили. Им виднее.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов
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