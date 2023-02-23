Смольников: «Мы отдадим все силы, чтобы вылета не случилось»

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников высказался о шансах «железнодорожников» сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, после 17 туров «Локомотив» расположился на 14-м месте в турнирной таблице. От зоны прямого вылета «красно-зелёных» отделяет одно очко.

«Мы отдадим все силы, чтобы вылета не случилось. Мы идём к этому. Постараемся исправить ситуацию», — цитирует Смольникова «Спорт-Экспресс».

Смольников перешёл в «Локомотив» 8 февраля нынешнего года. Ранее он выступал за «Торпедо», проведя в текущем сезоне 21 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.