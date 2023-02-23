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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смольников: «Мы отдадим все силы, чтобы вылета не случилось»

23 Февраля 2023 • 13:15 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Защитник «Локомотива» Игорь Смольников высказался о шансах «железнодорожников» сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, после 17 туров «Локомотив» расположился на 14-м месте в турнирной таблице. От зоны прямого вылета «красно-зелёных» отделяет одно очко.

«Мы отдадим все силы, чтобы вылета не случилось. Мы идём к этому. Постараемся исправить ситуацию», — цитирует Смольникова «Спорт-Экспресс».

Смольников перешёл в «Локомотив» 8 февраля нынешнего года. Ранее он выступал за «Торпедо», проведя в текущем сезоне 21 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Смольников
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