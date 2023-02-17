Николич: «Я снова голодный до успеха»

Бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о своём нынешнем состоянии.

«Предложения о работе у меня есть всегда, сейчас я уже готов рассматривать любое хорошее приглашение. Я отдохнул, добавил энергии, снова голодный до успеха, хочется работать. Если будет хорошее предложение из Европы или России, будем рассматривать», - цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сербский специалист заявил, что ему за прошедший год предлагали сотрудничество четыре российских клуба. Возглавлял Николич «Локо» с мая 2020 года по октябрь 2021 года, а после – нигде не тренировал.