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Николич: «Я снова голодный до успеха»

17 Февраля 2023 • 21:17 Комментировать
Ростов
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Локомотив Москва
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04.03 19:30

Бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о своём нынешнем состоянии.

«Предложения о работе у меня есть всегда, сейчас я уже готов рассматривать любое хорошее приглашение. Я отдохнул, добавил энергии, снова голодный до успеха, хочется работать. Если будет хорошее предложение из Европы или России, будем рассматривать», - цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сербский специалист заявил, что ему за прошедший год предлагали сотрудничество четыре российских клуба. Возглавлял Николич «Локо» с мая 2020 года по октябрь 2021 года, а после – нигде не тренировал.

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Марко Николич
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