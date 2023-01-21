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Тикнизян — о переходе из ЦСКА в «Локомотив»: «Первый месяц меня самого пугала сумма, которую заплатил «Локомотив»

21 Января 2023 • 12:16 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
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04.03 19:00

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своём переходе в стан «железнодорожников» из ЦСКА летом 2021 года. Напомним, что сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

По словам 23-летнего футболиста, первое время его пугала сумма, заплаченная «Локомотивом» за переход. Тикнизян отметил, что менял команду не ради большой зарплаты, а для того, чтобы получать больше игровой практики.

«Тогда ещё читал комментарии под новостями и воспринимал всё близко к сердцу. Но опять же: какие ко мне претензии? Я не бегал с ценником на лбу, мол, купите меня за 5 миллионов евро. Вопрос был вообще не в деньгах», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 22 матча, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Наир Тикнизян
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