Тикнизян — о переходе из ЦСКА в «Локомотив»: «Первый месяц меня самого пугала сумма, которую заплатил «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своём переходе в стан «железнодорожников» из ЦСКА летом 2021 года. Напомним, что сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

По словам 23-летнего футболиста, первое время его пугала сумма, заплаченная «Локомотивом» за переход. Тикнизян отметил, что менял команду не ради большой зарплаты, а для того, чтобы получать больше игровой практики.

«Тогда ещё читал комментарии под новостями и воспринимал всё близко к сердцу. Но опять же: какие ко мне претензии? Я не бегал с ценником на лбу, мол, купите меня за 5 миллионов евро. Вопрос был вообще не в деньгах», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 22 матча, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.