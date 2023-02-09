Непомнящий дал совет Галактионову относительно Дзюбы

Экс-главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий, ранее работавший с новобранцем «Локомотива» Артёмом Дзюбой, дал совет наставнику «железнодорожников» Михаилу Галактионову о том, как следует себя вести со звёздным форвардом.

Напомним, официально о переходе 34-летнего Дзюбы в московский клуб было объявлено вчера, 8 февраля. Непомнящий выразил уверенность в том, что опытный футболист сможет помочь «красно-зелёным» справиться с непростой ситуацией, в которой они оказались.

«Не так Галактионов будет думать о Дзюбе, как сам Дзюба. Когда он пришёл в «Томь», у нас с ним был очень короткий разговор. Я ему сказал: «У тебя появился шанс доказать». Он ответил: «Я всё понимаю». На этом его мотивация от меня закончилась», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» набрал 13 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. От зоны прямого вылета «железнодорожников» отделяет один балл.