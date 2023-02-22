Чорлука верит в новое руководство «Локомотива»

Бывший защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о работе нового руководства «железнодорожников».

«Вижу, что новое руководство может изменить ситуацию. Они стараются, вот взяли хороших игроков, у команды новый тренер, который работал в молодёжной сборной России и «Пари НН». Надеюсь, при этом руководстве настоящий «Локомотив» вернётся», — заявил вице-чемпион мира в интервью«Чемпионату». По его мнению, зимние сборы показали, что команда находится на пути к выздоровлению. Хорват считает, что руководство «железнодорожников» должно постепенно двигаться от мелочей к более глобальным вещам.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Локомотив» находится лишь на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав после 17 туров 13 очков.