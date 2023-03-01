Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Ожидаю, что «Црвена Звезда» не упустит возможности выкупить Раконьяца»

01 Марта 2023 • 15:55 Комментировать
Ростов
...
Локомотив Москва
1 2.05 X 3.75 2 3.35
04.03 19:30

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, в настоящий момент выступающего за «Црвену Звезду», высказался о будущем 22-летнего футболиста.

Агент назвал Раконьяца перспективным игроком, выразив надежду на то, что сербский клуб выкупит форварда. по окончании нынешнего сезона.

«Раконьяц отлично чувствует себя в новом клубе даже с учётом того, что пока не так много играет в чемпионате Сербии. Но Марко забивал в товарищеских матчах, показал себя и ждёт шанса в лиге», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

Напомним, Раконьяц перешёл в «Локомотив» в прошлом году из клуба «Чукарички». В общей сложности за «железнодорожников» черногорец провёл 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Игор Глушевич Марко Раконьяц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
16:14 · Россия. Премьер-лига
Дивеев назвал причину, по которой не готов играть в чемпионате Испании
16:11 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «В РПЛ стало меньше игроков, которые в одиночку могут сделать разницу»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Ожидаю, что «Црвена Звезда» не упустит возможности выкупить Раконьяца»
15:51 · Кубок России
Пономарёв: ЦСКА играл с «Краснодаром» в своё удовольствие, результат был сделан ещё в первом матче
15:39 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: Пиняев не нужен «Спартаку»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Основная цель Сутормина — биться за место в составе «Зенита»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий считает, что в российских клубах должен быть костяк из местных игроков
15:24 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Иностранцы дают «Зениту» результат в чемпионате, но в Европе достижений не было»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Отец Захаряна — о том, что трансфер сына в «Галатасарай» сорвался из-за него: «Очередная ложь!» 1
15:20 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Я перестал обращать внимание на хейт»
15:13 · Россия. Премьер-лига
Корниленко объяснил, почему «Крылья Советов» не хотели отпускать Пиняева в «Локомотив»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Чернов рассказал, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу
14:43 · Россия. Премьер-лига
Терюшков — о словах Дзюбы: «Сейчас надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Я не свыкся с тем, что нас забанили» 3
14:33 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Краснодар» может конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем