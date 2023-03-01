Агент: «Ожидаю, что «Црвена Звезда» не упустит возможности выкупить Раконьяца»

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, в настоящий момент выступающего за «Црвену Звезду», высказался о будущем 22-летнего футболиста.

Агент назвал Раконьяца перспективным игроком, выразив надежду на то, что сербский клуб выкупит форварда. по окончании нынешнего сезона.

«Раконьяц отлично чувствует себя в новом клубе даже с учётом того, что пока не так много играет в чемпионате Сербии. Но Марко забивал в товарищеских матчах, показал себя и ждёт шанса в лиге», — цитирует Глушевича «РБ Спорт».

Напомним, Раконьяц перешёл в «Локомотив» в прошлом году из клуба «Чукарички». В общей сложности за «железнодорожников» черногорец провёл 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.