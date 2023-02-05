Новичок «Локомотива» Конти хочет подучить русский язык

Новичок московского «Локомотива» Херман Конти рассказал о своей адаптации в стане «железнодорожников». Напомним, что аргентинский защитник пополнил состав «Локо» в конце января, а сегодня в рамках контрольной встречи вышел на поле.

«Всё проходит очень хорошо, меня в клубе тепло приняли. С общением, конечно, есть небольшие проблемы из-за языкового барьера, язык нужно будет подтягивать», - цитирует игрока Sport24.

Сегодня «Локо» на сборах в ОАЭ обыграл армянский клуб «Урарту» - 1:0. В следующем товарищеском матче московский клуб встретится с соперником по РПЛ – екатеринбургским «Уралом». Встреча намечена на 12 февраля.