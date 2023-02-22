Чорлука высказался против введения системы Fan ID

Бывший футболист столичного «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о введении системы Fan ID на матчах Российской премьер-лиги.

«Надо искать общий язык с фанатами, чтобы решение устроило обе стороны. Если люди не ходят на футбол, значит они чем-то недовольны – и эти вопросы надо решать. Если Fan ID мешает, надо что-то сделать, чтобы болельщики были довольны», — приводит слова хорватского вице-чемпиона мира«Чемпионат». По его мнению, необходимо различать обычных болельщиков и ультрас клубов.

Напомним, что с начала 2023 года система паспорта болельщика начала действовать на всех стадионах участников Российской премьер-лиги. Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год, выиграв золото РПЛ в 2018 году и проведя за «железнодорожников» 200 матчей в рамках чемпионата.